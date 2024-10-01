Убрать водяной знак - Бесплатный онлайн-инструмент для изображений, без регистрации

Легко удаляйте водяные знаки из своих изображений и видео с помощью нашего бесплатного инструмента на основе ИИ - быстро, надежно и удобно!

Убрать водяной знак - Бесплатный онлайн-инструмент для изображений, без регистрации
Убрать водяной знак - Бесплатный онлайн-инструмент для изображений, без регистрации

Автоматическое обнаружение и удаление водяных знаков

Unwatermark AI автоматически обнаруживает и определяет местоположение водяного знака, без каких-либо действий система эффективно удаляет все водяные знаки с изображений и видео.

Автоматическое обнаружение и удаление водяных знаков
Автоматическое обнаружение и удаление водяных знаков
Удаление водяного знака из видео
Удаление водяного знака из видео

Удаление водяного знака из видео

Будь то логотип, текст или любой другой водяной знак, инструмент использует продвинутые алгоритмы для их безупречного удаления, делая ваше видео чистым и профессиональным. Наслаждайтесь быстрым, точным и беспроблемным удалением водяных знаков без необходимости технических навыков.

Ручной инструмент удаляет даже самые трудные водяные знаки с изображений и видео.

Ручной инструмент кисти разработан для эффективного удаления даже самых сложных и устойчивых водяных знаков как с изображений, так и с видео.

Простое, быстрое и высококачественное удаление водяных знаков
Простое, быстрое и высококачественное удаление водяных знаков
Удаление логотипа, водяного знака и текста
Удаление логотипа, водяного знака и текста

Удаление логотипа, удаление текста, удаление объекта

Unwatermark может удалить логотипы, текст и другие нежелательные элементы с ваших изображений и видео.

Совершенно бесплатно для использования

Unwatermark совершенно бесплатно для использования, позволяя вам доступ ко всем его функциям без какой-либо платы.

Простое, быстрое и высококачественное удаление водяных знаков
Простое, быстрое и высококачественное удаление водяных знаков
Удаление логотипа, водяного знака и текста

Поддержка распространённых типов обработки изображений

Распространённые типы изображений, такие как JPG, PNG, WEBP, JPEG, BMP, можно загружать для удаления водяного знака.

Пошаговое руководство по удалению водяных знаков с помощью Unwatermark AI

Шаг 1

Загрузите изображение или видео

Загрузите своё изображение или видео с водяным знаком

Шаг 2

Выберите водяной знак с помощью кисти

Выберите логотип или текст водяного знака с помощью инструмента Кисть для редактирования.

Шаг 3

Обработка онлайн с помощью ИИ

После нажатия кнопки удаления, ИИ уберёт водяной знак из выделенной области.

Шаг 4

Скачайте очищенное изображение или видео

Скачайте изображение или видео после удаления водяного знака.

Выберите водяной знак с помощью кисти

Основные моменты Unwatermark?

Бесплатное удаление водяного знака

Просто войдите, чтобы бесплатно пользоваться всеми функциями на ограниченное время. Не упустите эту редкую возможность — действуйте сейчас и испытайте премиум-услуги, которые мы тщательно подготовили для вас!

Онлайн удаление водяного знака

Нет необходимости устанавливать приложение, используйте браузер для удаления водяных знаков онлайн. Сократите использование места на устройстве — просто добавьте в закладки, и оно будет готово служить вам в любое время.

Высокое качество

Благодаря модели ИИ для изображений и большому объему тренировочных данных, изображение с водяным знаком сохраняет высокое качество, заполнение пикселей в области водяного знака становится более натуральным, а общее изображение не имеет следов модификации.

Обеспечение конфиденциальности

Мы не храним никакие изображения пользователей, будь то загруженные или с водяными знаками, поэтому нет необходимости беспокоиться о рисках конфиденциальности.

Поддержка многочисленных устройств

Unwatermark использует реактивную архитектуру, обеспечивая плавную работу на ПК, устройствах Android и iOS.

Быстрая скорость

Благодаря поддержке высокоэффективных моделей обработки изображений, скорость обработки очень быстрая, и идеально очищенные изображения можно получить всего за несколько секунд.

Часто задаваемые вопросы

Что такое Unwatermark и как оно может помочь мне?

Unwatermark — это продвинутый инструмент, работающий на основе искусственного интеллекта и предназначенный специально для удаления водяных знаков с изображений и видео. Он прост в использовании, работает быстро и поддерживает распространённые форматы изображений и видео, включая идеальное удаление водяных знаков с YouTube, TikTok и Instagram. Также поддерживается пакетное удаление водяных знаков с изображений. Больше функций появятся скоро!

Какие типы файлов поддерживает Unwatermark для удаления водяных знаков?

Unwatermark в настоящее время поддерживает следующие типы файлов для удаления водяных знаков: PNG, JPG, JPEG, WebP и MP4. Команда активно работает над расширением диапазона поддерживаемых форматов изображений, поэтому можно ожидать дополнительную совместимость с форматами в будущих обновлениях.

Какие платформы поддерживает Unwatermark для удаления водяных знаков?

Unwatermark поддерживает удаление водяных знаков с широкого спектра платформ, включая популярные социальные сети и сайты для обмена видео. К ним относятся: TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, Vimeo.

Поддерживает ли Unwatermark использование на устройствах iOS?

Наше приложение поддерживает пользователей устройств iOS, а сайт построен с использованием адаптивной структуры, что обеспечивает идеальную адаптацию к мобильным устройствам. Будь то iPhone или iPad, вы можете наслаждаться бесшовным опытом использования нашего инструмента, поскольку дизайн автоматически подстраивается под любой размер экрана для оптимального удобства использования и производительности.

Поддерживает ли Unwatermark использование на устройствах Android?

Наше приложение можно без проблем использовать на устройствах Android, и сайт создан с использованием адаптивной структуры, что обеспечивает идеальную адаптацию к устройствам Android.

Поддерживает ли Unwatermark массовое удаление водяных знаков?

На данный момент Unwatermark AI поддерживает пакетное удаление водяных знаков с изображений. В будущем мы планируем поддержку пакетного удаления водяных знаков с видео. Начните использовать наш инструмент для пакетного удаления водяных знаков с изображений прямо сейчас!

Является ли Unwatermark платной услугой?

Unwatermark полностью бесплатен. Вам нужно только зарегистрироваться и активировать свой аккаунт, чтобы использовать все функции совершенно бесплатно.

Можно удалять только водяные знаки на изображениях?

Не ограничивается водяными знаками! Логотипы, текст, а также объекты на изображении можно удалить, просто помечая области, которые нужно убрать.

Законно ли использовать инструменты для удаления водяных знаков с изображений и видео?

Водяной знак — это маркировка, добавляемая к изображениям, видео или документам для защиты авторских прав, продвижения бренда, предотвращения неправомерного использования и верификации подлинности. Однако водяные знаки иногда могут влиять на визуальную привлекательность изображения, что заставляет людей желать их удалить. Мы настоятельно рекомендуем пользователям не удалять водяные знаки с изображений, предназначенных для коммерческого использования или являющихся объектом авторского права. Пользователи данного приложения несут полную ответственность за любые претензии третьих сторон, ущерб, затраты или юридические действия, возникшие в результате использования изображений без водяных знаков. Перед использованием изображений без водяных знаков в коммерческих целях убедитесь, что вы получили разрешение от владельца оригинального изображения.

Как обеспечивается конфиденциальность пользователей?

Мы не сохраняем изображения, загруженные и обработанные пользователями, и не нарушаем их личную информацию, поэтому нет необходимости беспокоиться об утечке данных.

Отзывы наших клиентов

Unwatermark AI помог мне легко удалять водяные знаки с изображений и видео, позволяя мне более эффективно управлять моим контентом и материалами.

Tom J.
Инфлюенсер

Мощная функция удаления водяных знаков в Unwatermark быстро и эффективно обрабатывает различные типы водяных знаков, будь то на изображениях или видео.

Jennifer T.
TikTok создатель контента

Как студент, я обнаружил, что Unwatermark AI является чрезвычайно полезным инструментом для моих повседневных учебных занятий и творческих проектов.

William D.
Студент

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