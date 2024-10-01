借助我们免费的AI驱动工具，可以轻松地将图片与视频的水印消除——尽享极速可靠与用户友好的完美体验！
使用Unwatermark AI，无需任何操作，系统会自动检测并去除图片和视频中的水印。
无论是徽标、文字还是任何其他水印，都能够无缝擦除它们，使您的视频看起来干净专业。享受快速、准确且无需技术技能的水印去除体验。
手动画笔工具专为有效去除图片和视频上最棘手、最顽固的水印而设计。
Unwatermark 可以去除图片和视频中的Logo、文字以及其他不想要的内容。
Unwatermark 是完全免费的，您无需支付任何费用即可使用其所有功能。
常见的图像类型，如JPG、PNG、WEBP、JPEG、BMP等，均可上传进行水印去除。
上传带有水印的图片或视频
使用画笔工具选择要进行编辑的水印Logo或文本。
点击移除按钮后，AI会将涂选的区域中的水印去除。
完成水印去除后，您可以下载图片和视频。
只需简单登录，即可在限定时间内免费享受所有功能。不要错过这个难得的机会——把握现在，即刻体验我们精心为您准备的优质服务吧！
无需安装应用，只需通过浏览器即可在线去水印。减少设备存储占用——把它添加到书签中，随时随地都能为您提供服务。
借助AI图像模型和大量训练数据，图片能够保持高清画质，水印区域的像素填充更加自然，使得整体图像看不出修改痕迹。
无论是上传的还是带水印的图片，我们均不会存储用户的任何图片，因此无需担心隐私风险问题。
Unwatermark 采用响应式框架，确保在PC、Android设备和iOS设备上都能顺畅运行。
得益于高性能图像处理模型的支持，图像处理速度非常快，可以在几秒钟内获得完美的去水印图像。
Unwatermark 是一款由先进AI技术驱动的专业工具，专为去除图片和视频中的水印而设计。它操作简便，处理速度迅速，广泛支持各类常见的图像和视频格式。特别值得一提的是，它能完美去除YouTube、TikTok及Instagram等平台上的水印。此外，Unwatermark还具备批量去除图片水印的功能，极大提升了处理效率。未来，我们还将不断推出更多实用功能，敬请期待！
Unwatermark 目前支持以下文件类型的水印去除：PNG、JPG、JPEG、WebP和MP4。团队正在积极努力扩展支持的图像格式范围，因此您可以在未来更新中期待有更多的格式兼容性。
Unwatermark 支持从流行的社会媒体和视频分享网站的平台上移除水印。这些平台包括：TikTok、Instagram、YouTube、Facebook、Twitter、Snapchat、Vimeo。
为确保我们的应用在iOS设备上完美适配，网站采用响应式框架构建，Unwatermark 会自动调整来适应任何屏幕尺寸， 因此无论您使用的是iPhone还是iPad都可以享受到我们工具带来的无缝体验，从而实现最佳的可用性和性能。
为确保在Android设备上完美适配，网站采用响应式框架构建，因此我们的应用可以在Android设备上流畅使用。
目前，Unwatermark AI 支持图片的批量水印去除。在未来，我们将支持视频的批量水印去除。 现在就开始使用我们的批量图片水印去除工具吧！
Unwatermark 是完全免费的。您只需注册并激活账号，即可无成本地使用所有功能。
不仅仅限于水印！图片中的Logo、文字甚至是其他物体，只需简单涂抹需要移除的区域就可以被去除。
水印是添加到图像、视频或文档中的标记，用于保护版权、推广品牌、防止滥用和验证真实性。 然而，水印有时会影响图像的视觉吸引力，这使得人们希望将其去除。 因此，我们强烈建议用户不要去除具有商业用途或受版权保护的图像的水印。 本应用程序的用户需自行承担因使用已去除水印的图像而导致的任何第三方索赔、损害、成本或法律行动的全部责任。 在将已去除水印的图像用于商业目的之前，请确保已获得原始图像所有者的许可。
我们不会保存用户上传和处理的图像，也不会侵犯用户的任何隐私，因此无需担心隐私泄露。
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