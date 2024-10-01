Unwatermark 是什么并且它是如何帮助我的？

Unwatermark 是一款由先进AI技术驱动的专业工具，专为去除图片和视频中的水印而设计。它操作简便，处理速度迅速，广泛支持各类常见的图像和视频格式。特别值得一提的是，它能完美去除YouTube、TikTok及Instagram等平台上的水印。此外，Unwatermark还具备批量去除图片水印的功能，极大提升了处理效率。未来，我们还将不断推出更多实用功能，敬请期待！

Unwatermark 进行水印去除都支持哪些文件？

Unwatermark 目前支持以下文件类型的水印去除：PNG、JPG、JPEG、WebP和MP4。团队正在积极努力扩展支持的图像格式范围，因此您可以在未来更新中期待有更多的格式兼容性。

Unwatermark 支持哪些平台的水印去除？

Unwatermark 支持从流行的社会媒体和视频分享网站的平台上移除水印。这些平台包括：TikTok、Instagram、YouTube、Facebook、Twitter、Snapchat、Vimeo。

Unwatermark 是否支持在iOS设备上使用？

为确保我们的应用在iOS设备上完美适配，网站采用响应式框架构建，Unwatermark 会自动调整来适应任何屏幕尺寸， 因此无论您使用的是iPhone还是iPad都可以享受到我们工具带来的无缝体验，从而实现最佳的可用性和性能。

Unwatermark 是否支持在Android设备上使用？

为确保在Android设备上完美适配，网站采用响应式框架构建，因此我们的应用可以在Android设备上流畅使用。

Unwatermark 支持批量去水印吗

目前，Unwatermark AI 支持图片的批量水印去除。在未来，我们将支持视频的批量水印去除。 现在就开始使用我们的批量图片水印去除工具吧！

Unwatermark 是付费服务吗？

Unwatermark 是完全免费的。您只需注册并激活账号，即可无成本地使用所有功能。

仅支持去除图片水印吗？

不仅仅限于水印！图片中的Logo、文字甚至是其他物体，只需简单涂抹需要移除的区域就可以被去除。

使用水印去除工具去除图像和视频水印是否合法？

水印是添加到图像、视频或文档中的标记，用于保护版权、推广品牌、防止滥用和验证真实性。 然而，水印有时会影响图像的视觉吸引力，这使得人们希望将其去除。 因此，我们强烈建议用户不要去除具有商业用途或受版权保护的图像的水印。 本应用程序的用户需自行承担因使用已去除水印的图像而导致的任何第三方索赔、损害、成本或法律行动的全部责任。 在将已去除水印的图像用于商业目的之前，请确保已获得原始图像所有者的许可。

如何确保用户隐私安全？