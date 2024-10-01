Как удалить водяной знак с видео с помощью Unwatermark?

Загрузите видео и выберите область для удаления. Через короткое время вы сможете бесплатно скачать обработанное чистое видео!

Это действительно бесплатно?

Да, UnWatermark на 100% бесплатен, без скрытых платежей.

Какие форматы поддерживаются?

Принимаются MP4, M4V, MOV и другие популярные видеоформаты.

Что еще можно удалить, кроме водяных знаков?

Вы можете удалять не только водяные знаки, но и логотипы, текст, людей и любые другие нежелательные элементы с видео.

Может ли он обрабатывать длинные видео?

Да, поддерживаются как короткие, так и длинные видео. Инструмент может обрабатывать видео длительностью до 90 секунд.

Есть ли ограничения по разрешению видео?

У нас нет ограничений по разрешению видео. Вы можете свободно загружать видео высокого разрешения.

Поддерживает ли Unwatermark удаление нескольких водяных знаков с видео одновременно?

Конечно, Unwatermark поддерживает удаление нескольких водяных знаков с видео одновременно, если вы выделите их все.

Могу ли я использовать Unwatermark на мобильном телефоне?