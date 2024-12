Tirar marcas d'água - Ferramenta Online Gratuita para Imagens, Sem Cadastro

Uma marca d'água é uma marca adicionada a imagens, vídeos ou documentos para proteger os direitos autorais, promover a marca, prevenir o uso indevido e verificar a autenticidade. No entanto, as marcas d'água podem, às vezes, afetar o apelo visual de uma imagem, levando as pessoas a querer removê-las. Recomendamos vivamente aos usuários que não removam marcas d'água de imagens destinadas a uso comercial ou de imagens com direitos autorais. Os usuários desta aplicação são exclusivamente responsáveis por quaisquer reclamações de terceiros, danos, custos ou ações legais decorrentes do uso de imagens com marcas d'água removidas. Antes de usar imagens com marcas d'água removidas para fins comerciais, certifique-se de ter obtido permissão do proprietário da imagem original.